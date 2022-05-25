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На Кубани полицейский получил ранение при проведении обыска

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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На Кубани полицейский получил ранение при проведении обыска, стрелявший ликвидирован. Об этом в среду, 25 мая, сообщает региональный СУ СК.

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«Следственным отделом по Крымскому району СК по краю возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ)», — заявили журналистам в СУ СК.

Отмечается, что в ходе проведения обыска злоумышленник забаррикадировался в доме и стал угрожать полицейским применением оружия. На место был вызван наряд полицейских патрульно-постовой службы ОМВД России по Крымскому району.

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В ответ на требование представителей правопорядка прекратить свои действия мужчина выстрелил из охотничьего ружья в инспектора ППС через окно. В результате правоохранитель получил ранения кистей обеих рук.

«Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован», — пояснили в ведомстве.

15 февраля при задержании преступника на улице Медынская в Москве двое полицейских получили ножевые ранения. По данным «Известий», в одном из жилых домов произошла драка с участием трех мужчин, один из которых был вооружен ножом.

В ходе задержания он порезал руки двум полицейским. На место происшествия были вызваны дополнительные наряды правоохранителей. Пострадавших доставили в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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