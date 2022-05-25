В МИД России назвали задержание Додона внутренним делом Молдавии

Задержание экс-президента Молдавии Игоря Додона является внутренним делом страны. Об этом в среду, 25 мая, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы расцениваем [ситуацию с задержанием Додона] как внутреннее дело Молдавии. Вместе с тем мы не хотели бы, чтобы нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации. <…> Будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались и соответствовали международным нормам», — заявил журналистам дипломат.

Накануне Додона задержали на 72 часа после обысков в его доме. Он подозревается в госизмене и коррупции.

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Тогда же в молдавской Соцпартии обыски у Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что РФ обеспокоена преследованием политиков, выступающих за дружеские отношения с Москвой, однако подчеркнул, что расследование — внутренне дело Молдавии.