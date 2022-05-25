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На аукционе продадут первое издание «Обломова» Гончарова

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги первое издание двух частей романа «Обломов» Ивана Гончарова (Санкт-Петербург, 1859 г.). Обе части представлены во владельческих полукожаных переплетах.

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Как известно, тексты романа начали публиковаться в 1849 году: тогда глава «Сон Обломова» была издана в альманахе «Литературный сборник с иллюстрациями». Первая же публикация полного текста «Обломова» появилась только в 1859 году в журнале «Отечественные записки» (№ 1–4). А менее чем через полгода за ней последовало первое отдельное, исправленное издание романа. Оно и представлено на торги.

По мнению генерального директора «Литфонда» Сергея Бурмистрова, редкость книги в первую очередь обусловлена тем, что этот роман был чрезвычайно популярен.

«Книга Гончарова буквально зачитывалась! Экземпляров в хорошем состоянии и в комплекте из обеих частей осталось крайне мало. Поэтому, конечно, каждое издание на аукционе — событие», — отметил глава аукционного дома.

Также он обратил внимание на то, что даже у одного из самых известных библиофилов советского времени, Николая Павловича Смирного-Сокольского, в коллекции книг Гончарова этой книги не было.

На текущий момент лидирующая ставка составляет 100 тыс., но явно будет расти.

25 марта аукционный дом «Литфонд» провел торги раритетами, связанными с творчеством режиссера Андрея Тарковского. Главным лотом стал экземпляр киносценария «Соляриса», который был продан за 5,5 млн рублей. В коллекцию также вошли другие редкости, имеющие отношение к миру кино и театра.

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