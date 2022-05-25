ДНК возбудителя лихорадки Ку нашли у клещей в Ростовской области

В Ростовской области проверили клещей, снятых с крупного рогатого скота. Специалисты выявили у них ДНК возбудителя коксиеллеза (лихорадки Ку).

Клещей собирали в населенных пунктах Ремонтненского района, сообщает Rostovgazeta со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Лихорадка Ку является риккетсиозной инфекцией, которая протекает с лихорадочным синдромом и поражением легких. Наибольшему риску заражения подвергаются люди, ухаживающие за животными.

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С начала года в Ростовской области к врачам из-за укусов клещей обратились 1,3 тыс. человек. Среди них 563 ребенка до 14 лет. В области выявили два случая Крымской геморрагической лихорадки. Один из заболевших скончался.

Ранее сообщалось, что томские ученые разрабатывают метод воздействия на популяцию клещей. Они намерены определить, какие микроорганизмы — возбудители энцефалита или болезни Лайма — чаще всего встречаются в кишечнике клещей. Это позволит модифицировать данных микробов таким образом, чтобы при их внедрении в зараженного клеща особь сразу же погибала.