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Ритейлер Marks & Spencer уйдет из России

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Производитель одежды, обуви и аксессуаров из Великобритании Marks & Spencer (M&S) принял решение покинуть российский рынок. Об этом сообщается на сайте компании в среду, 25 мая.

«Мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и отмечаем, что расходы на выход с рынка России и сбои в работе на Украине составят 31 млн фунтов стерлингов [$38 млн]», — говорится в сообщении.

В M&S указали, что в течение года их бизнес столкнулся с двумя препятствиями: последствиями пограничных проблем с Евросоюзом и прекращением поставок франчайзинговому партнеру в России из-за операции в Донбассе.

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Ритейлер напомнил, что приостановил отгрузки в российские магазины, которыми управляет компания-франчайзи из Турции, 3 марта 2022 года.

В компании выразили сожаление в связи с тем, что ее украинский бизнес также частично закрылся, добавив, что работают с партнером, чтобы открыть его снова, «когда это будет возможно». Там рассказали, что уход из России и срыв работы бизнеса на Украине принесет убытки, поэтому компания изучает возможности для дальнейшего роста, в том числе через совместное предприятие Reliance в Индии.

В РФ и на Украине M&S работает через франчайзингового партнера. Розничные продажи в двух странах в 2021–2022 финансовом году, который завершился 2 апреля, составили 102,5 млн фунтов стерлингов ($128,8 млн). Вклад в прибыль до корректировок составил 5,2 млн фунтов стерлингов ($6,5 млн).

Новость дополняется.

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