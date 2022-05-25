Центробанк проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке

Центробанк (ЦБ) РФ проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 26 мая. Об этом в среду, 25 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

«В четверг, 26 мая 2022 года, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении совета директоров — 10:30 по московскому времени», — говорится в сообщении.

23 мая заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что благодаря существенному замедлению инфляции в стране, ЦБ может до конца года снизить ключевую ставку.

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12 мая президент России Владимир Путин заявил, что Банк России продолжает работу по смягчению денежно-кредитной политики, а также по повышению доступности кредитов в целом.

За день до этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), с 17 до 14% годовых. Как объяснил регулятор, риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения. Указывалось, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году.

В конце февраля ЦБ на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке поднял базовую ставку до 20% годовых.