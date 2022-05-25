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Московский зоопарк отправил новую партию гумпомощи зоопаркам Донбасса

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Фото: vk.com/Московский зоопарк / Moscow zoo
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Московский зоопарк собрал очередную гуманитарную помощь зоологическим паркам Донбасса.

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В рамках помощи Московский зоопарк отправил гуманитарный груз с большим количеством корма для животных. Также были отправлены посылки от детей со всей России. Так, например, одна из коробок была собрана от ребят с Алтая и подписана словами: «От детей из кружка любителей природы».

11 апреля стало известно, что представители «Общероссийского народного фронта» были в мариупольском зоопарке, откуда помогли вывезти львицу и тигрят в более безопасное на тот момент место — в зоопарк «Придорожный» под Донецком.

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10 апреля сообщалось, что звери из Мариупольского зоопарка на фоне действий украинских войск оказались на грани катастрофы. Животным было буквально нечего есть.

7 апреля в Московском зоопарке стартовала Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины #МыВместе. Сообщалось, что в рамках акции Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России совместно с движением #МыВместе и «Общероссийским народным фронтом» окажут адресную помощь животным регионов в поставке кормов, лекарственных препаратов, а также стройматериалов для восстановления разрушенных вольеров.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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