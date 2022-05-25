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Новое кладбище откроют под Сыктывкаром

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На границе Сыктывкара и Сыктывдинского района появится новое кладбище. Об этом рассказал первый замглавы столицы региона, руководитель администрации Александр Можегов.

По его словам, которые приводит ИА «Комиинформ», земельный участок, на котором планируется разместить места для захоронения, находится на удалении от населенных пунктов: в 3 км от поселка Верхняя Максаковка и более чем в 10 км от поселка Краснозатонский.

Чиновник отметил, что город испытывает дефицит свободных мест на кладбищах, поэтому администрация уже давно прорабатывает этот вопрос. В случае принятия окончательного решения будет создано кладбище, отвечающее всем современным требованиям. Там оборудуют проезды, входную группу и пешеходные дорожки.

Можегов признал, что сейчас лишь ведутся переговоры о возможности использования земельного участка, площадь которого составляет порядка 17 га. При разработке проектно-сметной документации тщательным образом будет рассмотрен вопрос о подземных водах.

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