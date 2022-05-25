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В МИД России оценили слова Зеленского об условиях возврата к переговорам

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Россия сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации, заявления президента Украины Владимира Зеленского об условиях возврата к переговорам с Москвой неконструктивны. Об этом 25 мая сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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«В этой связи мы вряд ли можем оценить это заявление как конститутивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий. И если сейчас они ставят эти условия, то это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение», — сказал он журналистам.

Накануне Зеленский заявил, что украинская сторона возобновит переговоры с Москвой после того, как вернет территории, утраченные с 24 февраля.

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За день до этого украинский лидер сообщил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться, — это президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий. По словам Зеленского, организация каких-либо переговоров с РФ становится все более сложной.

Ранее, 22 мая, глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил, что замораживание переговоров с Россией является инициативой Украины. В то же время, как он отметил, российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. Он подчеркнул, что для того, чтобы состоялась встреча между президентами требуется серьезная подготовка, необходимы документы.

17 мая советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры РФ и Украины по мирному соглашению были приостановлены из-за неготовности Киева к территориальным уступкам и из-за того, что Москва «все еще находится в своем стереотипном мышлении».

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Тогда глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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