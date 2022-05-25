В МИД России оценили слова Зеленского об условиях возврата к переговорам

Россия сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации, заявления президента Украины Владимира Зеленского об условиях возврата к переговорам с Москвой неконструктивны. Об этом 25 мая сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«В этой связи мы вряд ли можем оценить это заявление как конститутивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий. И если сейчас они ставят эти условия, то это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение», — сказал он журналистам.

Накануне Зеленский заявил, что украинская сторона возобновит переговоры с Москвой после того, как вернет территории, утраченные с 24 февраля.

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За день до этого украинский лидер сообщил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться, — это президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий. По словам Зеленского, организация каких-либо переговоров с РФ становится все более сложной.

Ранее, 22 мая, глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил, что замораживание переговоров с Россией является инициативой Украины. В то же время, как он отметил, российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне. Он подчеркнул, что для того, чтобы состоялась встреча между президентами требуется серьезная подготовка, необходимы документы.

17 мая советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры РФ и Украины по мирному соглашению были приостановлены из-за неготовности Киева к территориальным уступкам и из-за того, что Москва «все еще находится в своем стереотипном мышлении».

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Тогда глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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