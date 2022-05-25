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Посол ЛНР в России заявил о «взломе» обороны ВСУ на Светлодарской дуге

Посол ЛНР в России Мирошник заявил о «взломе» обороны ВСУ на Светлодарской дуге
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Светлодарской дуге взломана. Об этом в среду, 25 мая, заявил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

ВСУ попытались отступить из пригородов Лисичанска. Спецоперация в Донбассе 25 мая
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«После взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками некогда монолитная оборона украинских формирований посыпалась», — написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник добавил, что часть стратегической трассы Лисичанск — Артемовск находится под полным огневым контролем, перемещение по нему украинских формирований практически невозможно. Посол подчеркнул, что в этих городах скопления мирных жителей становятся опасными, так как украинские националисты могут нанести по ним удар.

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«В Горско котел уже закрылся. Идет активный штурм Горского и Золотого. Продвижение миротворческих сил происходит в сторону Малорязанцево, Волчеяровки», — пояснил Мирошник.

Ранее в этот день представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что подразделения республики взяли под контроль поселок Тошковка в Попаснянском районе.

За день до этого глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на севере республики 28 населенных пунктов можно считать освобожденными. По его словам, идет активная фаза освобождения города Красный Лиман.

24 мая в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск. На здании мэрии поднят флаг России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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