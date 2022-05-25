«Роскачество» перечислило правила совершения покупок в интернете

Эксперты «Роскачества» в среду, 25 мая, рассказали, на что стоит обратить внимание, совершая покупки на маркетплейсах.

Отмечается, что на торговую онлайн-площадку продавцы могут выйти только после предоставления стандартного пакета документов — сертификатов качества и соответствия, лицензионного договора и так далее.

И тем не менее это не является гарантией соблюдения закона продавцом: он может подделать документы, подменить товар на фото и в описании, ввести в заблуждение администрацию маркетплейса. Поэтому надо обратить внимание еще на некоторые свойства — отзывы, профиль компании, состояние коробки и прочее.

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При подборе необходимого товара в первую очередь надо изучить отзывы. «Роскачество» подчеркивает, что в Сети есть специальные сайты с отзывами покупателей. Кроме того, на самих торговых площадках пользователи часто оставляют комментарии под карточками товаров.

Второй совет, который дает «Роскачество», — задавать вопросы. Специалисты подчеркивают, что добросовестный предприниматель проявит лояльный подход и на вопросы будет отвечать охотно.

Также стоит обратить внимание на профиль компании. Еще можно запросить дополнительные фото и видео товара. При этом общение должно проходить в самом сервисе, так как это поможет решить спорную ситуацию и предоставить доказательства.

При получении товара стоит обратить внимание на коробку, которая быть в идеальном состоянии, без вмятин и переклеенных этикеток. Будет не лишним записать на видео процесс распаковки, настаивают специалисты.

Еще один совет: по возможности оплачивать покупку только при получении товара, так как в таком случае будет возможность посмотреть предмет лично и решить, стоит ли его приобретать. После получения есть как минимум семь дней на возврат товара (продавец может установить более долгий срок).

Если товар, купленный на маркетплейсе, оказался поддельным и продавец не возвращает деньги, покупатель может обратиться в суд.

Ранее, 20 апреля, Госдума приняла закон, запрещающий необоснованный сбор персональных данных потребителей и запрещающий включать в договоры условия, навязывающие дополнительные товары или услуги. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.