«Лукойл» закрыл сделку по покупке сети АЗС у Shell

Нефтяная компания «Лукойл» в среду, 25 мая, закрыла сделку по покупке сети автозаправок англо-нидерландской Shell в России. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

«В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России — сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области», — говорится в сообщении.

В соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников Shell продолжат работать в компании, принадлежащей «Лукойлу».

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16 мая сообщалось, что на автозаправках Shell на территории России приостановлена продажа топлива. Кроме того, на сайте компании отмечалось, что программа лояльности Shell прекращает работать с 20 мая 2022 года.

12 мая в «Лукойл» сообщили, что намерены приобрести дочернее предприятие Shell в России, которая владеет сетью из 411 АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области.

«Лукойл» также сообщил о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc о приобретении стопроцентной доли в ООО «Шелл нефть».

Представители Shell оценили потери в $3,9 млрд после ухода компании с российского рынка.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято Москвой на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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