Дело возбудили против сливавшего отходы в тундру предприятия в ЯНАО

В ЯНАО в отношении предприятия «Матрикс-1» возбуждено уголовное дело. Компанию, занимающуюся сбором и обработкой сточных вод в Новом Уренгое, обвинили в сливе отходов в тундру. В адрес директора компании внесено представление.

ИА «Ура.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру пишет, что предприятие собирало у различных компаний жидкие бытовые отходы и транспортировало их в тундру. В отношении самой организации и виновного должностного лица возбуждены административные дела за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. Виновные будут оштрафованы на общую сумму 165 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году Россия начнет реализацию климатических проектов. Их задачи — увеличение поглощения парниковых газов, а также сбор и переработка углекислого газа.