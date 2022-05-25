Реклама
Прямой эфир

Зажавшего пассажирку дверью автобуса водителя ждет суд на Урале

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Екатеринбурге будут судить водителя автобуса, зажавшего дверью пенсионерку. Она упала на дорогу и получила несколько переломов. Если вина водителя будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области ИА «Ура.ру» рассказали, что водитель стал закрывать двери, не убедившись, что в салон никто не входит. В результате створки дверей зажали 68-летнюю женщину. Когда водитель понял, что зажал пассажирку, он открыл дверь. Женщина упала на дорогу.

Медики установили, что здоровью пенсионерки был нанесен тяжелый вред, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что под Омском слетел в кювет и перевернулся пассажирский микроавтобус. Его 57-летний водитель не справился с управлением. Он госпитализирован. В салоне находилась единственная пассажирка. Она также получила травмы. Как выяснилось, автобус двигался не по маршруту, а за его рулем находился водитель с признаками опьянения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022