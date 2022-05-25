Зажавшего пассажирку дверью автобуса водителя ждет суд на Урале

В Екатеринбурге будут судить водителя автобуса, зажавшего дверью пенсионерку. Она упала на дорогу и получила несколько переломов. Если вина водителя будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области ИА «Ура.ру» рассказали, что водитель стал закрывать двери, не убедившись, что в салон никто не входит. В результате створки дверей зажали 68-летнюю женщину. Когда водитель понял, что зажал пассажирку, он открыл дверь. Женщина упала на дорогу.

Медики установили, что здоровью пенсионерки был нанесен тяжелый вред, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что под Омском слетел в кювет и перевернулся пассажирский микроавтобус. Его 57-летний водитель не справился с управлением. Он госпитализирован. В салоне находилась единственная пассажирка. Она также получила травмы. Как выяснилось, автобус двигался не по маршруту, а за его рулем находился водитель с признаками опьянения.