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Глава Минобрнауки Фальков заявил о намерении выйти из Болонской системы образования

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Россия планирует отказаться от Болонской образовательной системы (бакалавриат и магистратура) и создать свою уникальную модель высшего образования. Об этом во вторник, 24 мая, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

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По мнению Фалькова, Болонская система теряет свою актуальность. Он назвал ее «прожитым этапом».

Также глава Минобрнауки России пояснил «Коммерсанту», что будущее стоит за собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента

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На данный момент неизвестно, как будет выглядеть новая система образования. Однако Госдума и Совет Федерации уже готовят законопроекты для возврата к советской схеме высшего образования — специалитету.

Позже в этот день инициативу прокомментировало Министерство просвещения РФ. Пресс-служба ведомства отметила, что переход от модели «бакалавриат — магистратура» на специалитет может улучшить качество подготовки педагогов в стране.

Также в числе сторонников отказа от участия в Болонском образовательном процессе выступили секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, президент РАО Ольга Васильева и другие политики и общественные деятели.

5 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России и направил соответствующее обращение Фалькову. По его словам, многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении, а Болонскую систему критикуют в том числе за рубежом. По мнению парламентария, ее эффективность под вопросом, так как дипломы российских вузов часто не признают в западных странах.

Болонская система предполагает двухэтапное получение образования. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года. Однако российская система образования также включает подготовку кадров по уровню специалитета с освоением образовательных программ пять-шесть лет.

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