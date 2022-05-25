Глава Минобрнауки Фальков заявил о намерении выйти из Болонской системы образования

Россия планирует отказаться от Болонской образовательной системы (бакалавриат и магистратура) и создать свою уникальную модель высшего образования. Об этом во вторник, 24 мая, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По мнению Фалькова, Болонская система теряет свою актуальность. Он назвал ее «прожитым этапом».

Также глава Минобрнауки России пояснил «Коммерсанту», что будущее стоит за собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента

Реклама

На данный момент неизвестно, как будет выглядеть новая система образования. Однако Госдума и Совет Федерации уже готовят законопроекты для возврата к советской схеме высшего образования — специалитету.

Позже в этот день инициативу прокомментировало Министерство просвещения РФ. Пресс-служба ведомства отметила, что переход от модели «бакалавриат — магистратура» на специалитет может улучшить качество подготовки педагогов в стране.

Также в числе сторонников отказа от участия в Болонском образовательном процессе выступили секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, президент РАО Ольга Васильева и другие политики и общественные деятели.

5 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России и направил соответствующее обращение Фалькову. По его словам, многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении, а Болонскую систему критикуют в том числе за рубежом. По мнению парламентария, ее эффективность под вопросом, так как дипломы российских вузов часто не признают в западных странах.

Болонская система предполагает двухэтапное получение образования. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года. Однако российская система образования также включает подготовку кадров по уровню специалитета с освоением образовательных программ пять-шесть лет.