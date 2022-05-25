Минтранс РФ обсуждает введение нового сбора при покупке авиабилетов

Минтранс России обсуждает введение нового сбора при покупке авиабилетов. Средства направят в резервный фонд поддержки пассажиров на случай форс-мажоров, сообщает телеканал «Известия». Предполагается, что новый платеж будет формироваться за счет перераспределения сборов. Величина тарифа составит от 70 до 250 рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.