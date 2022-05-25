Порядка 0,5 млн рыб вырастят на рыбзаводе в Екатеринбурге в 2022 году

Зеленоборский рыборазводный завод в Екатеринбурге в 2022 году планирует вырастить до 500 тыс. особей . В этом предприятию поможет передовая технология. Воспроизводство осуществляется в специальных инкубационных аппаратах.

Среди видов рыб, которых выращивают на заводе, — толстолобики, сазаны и белые амуры, пишет «ТагилСити.Ру» со ссылкой на главу межрегионального отдела по рыболовству ФГБУ «Главрыбвод» Михаил Кирюшкин. По его словам, технология уже помогла предприятию нарастить количество разводимых особей в два раза за один год.

Окрепших к осени мальков выпускают в водоемы Свердловской области. Основная цель зарыбления — покрытие вреда, нанесенного водным экосистемам промышленными объектами.