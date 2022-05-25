В РФ согласовали повышение прожиточного минимума, пенсионных выплат и МРОТ на 10%

В правительстве РФ обсудили индексацию социальных выплат. Предлагается повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии на 10%. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что окончательное решение по данному вопросу будет принимать глава государства Владимир Путин, поскольку в кабмине не смогли прийти к единому мнению об уровне индексации.

Еще в марте президент России поручил членам правительства до 20 апреля разработать комплекс мер по увеличению объема государственной поддержки населения.

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19 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил планы российского лидера обсудить индексацию социальных выплат на заседании Госсовета в среду, 25 мая.

9 мая министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту Путину ряд предложений о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ. При этом он уточнил, что есть несколько вариантов реализации данных мер.

Как сообщила 6 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, дополнительную индексацию пенсий, социальных выплат и МРОТ произведут автоматически. Гражданам не нужно будет подавать заявление, пояснила она.

20 апреля она также заявила, что пересчет социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников должен произойти до конца II квартала 2022 года. Так, предложение по индексации и сама индексация будут произведены не позже конца июня.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости». Позже, в апреле, в России проиндексировали на 8,6% социальные пенсии.

Ранее то же самое сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Кроме того, были установлены выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом.