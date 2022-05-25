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Армянская оппозиция начала перекрытие входов в президентский дворец

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Арам Нерсесян
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Оппозиция в ходе протестов в среду, 25 мая, на проспекте Баграмяна в Ереване начала перекрывать входы в президентский дворец.

Демонстрационное шествие возглавляют депутаты парламента Армении от оппозиционных фракций и вице-спикер Ишхан Сагателян. В настоящий момент все входы заблокированы. Трансляцию ведет армянское издание PARA.TV на видеохостинге YouTube.

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Удастся ли на этот раз устоять Пашиняну

Полицейские остановили движение и оттесняют граждан от ворот в президентский дворец, протестующие продолжают скандировать антиправительственные лозунги с требованием отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По мнению собравшихся, не в интересах Армении, а из каких-то своих соображений, близких к дружбе с Турцией и Азербайджаном, ведет политику и президент Ваагн Хачатурян.

«Мы здесь, потому что человек, который здесь сидит, также служит турецким и азербайджанским интересам», — сообщила член парламента Армении Аспрам Крпеян.

Днем ранее сторонники оппозиции в Ереване прорвали полицейское оцепление и заблокировали входы в здание МИД Армении.

20 мая ряд оппозиционных депутатов попытался проникнуть в зал одной из гостиниц Еревана, куда Пашинян прибыл на форум по вопросам демократии. Однако их туда не пропустили, в результате чего произошла потасовка с охранниками.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, озвученной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

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