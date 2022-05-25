Власти Запорожской области вернули герб времен Российской империи

В Запорожской области вернули герб времен Российской империи. Об этом сообщил 25 мая член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Во времена полного контроля над всей территорией области киевского режима шла попытка подмены герба, а вместо винтовок русских солдат начали использовать мушкеты, уточнил Рогов.

«Мы вернули винтовки, вернули все то, что было во времена Российской империи. Мы уверенно смотрим в будущее, не отказываясь от прошлого», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

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Он отметил, что в настоящее время в область вернулся герб Запорожья (до 1921 года Александровск), который выглядит как щит, разделенный на зеленое и малиновое поле, в зеленом изображены два ружья со штыками, в нижнем малиновом — черный лук с тремя стрелами, направленными вниз.

Чиновник рассказал, что на номерах автомобилей региона поверх флага Украины появились наклейки герба Запорожья 1811 года, а вместо подписи UA (Украина) — TVR (Таврическая губерния, которая входила в состав Российской империи).

Ранее в этот день сообщалось, что власти Запорожской области намерены взять курс на вхождение региона в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики — после полного освобождения территории от украинских националистов. Владимир Рогов отметил, что на сегодняшний день от украинских националистов освобождено две трети области, тогда как областной центр продолжает находиться под контролем киевского режима.

В освобожденной части Запорожской области начала действовать бивалютная зона, там можно рассчитываться в гривнах и рублях. Представитель администрации региона уточнил, что в регион зашел Международный расчетный банк.

24 мая стало известно, что в освобожденном еще в середине марта от украинских националистов городе Мелитополе, расположенном на юге Запорожской области Украины, подняли флаг РФ.

При этом накануне заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов рассказал, что в регионе на постоянной основе фиксируются попытки терактов, однако их удается предотвращать. По его словам, картина благополучия на освобожденных территориях области не нравится украинским боевикам, поэтому они пытаются поднять все свои группировки, дают им в руки оружие и требуют, чтобы они совершали террористические акты.

18 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия будет восстанавливать объекты на освобожденных территориях Украины. При этом он подчеркнул, что не готов говорить о конкретных оценках ситуации, однако заверил, что решения о финансировании с российской стороны приняты.

Помимо этого Хуснуллин сделал заявление, что жителям Запорожской области в этом месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Кроме того, в регионе, по его словам, будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется «в тени».

7 мая стало известно, что Запорожская область наряду с Херсонской будет соединена с Крымом железнодорожным пассажирским сообщением. Глава полуострова Сергей Аксенов заверил, что в обозначенных регионах начнется спокойная, нормальная, человеческая жизнь.