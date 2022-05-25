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Глава МИД КНР Ван И призвал создать зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины

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Необходимо организовать беспрепятственный экспорт зерновых культур от российских и украинских производителей, чтобы не допустить развитие продовольственного кризиса. С таким заявлением в среду, 25 мая, выступил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом»
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«В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставлении России и Украине «зеленого коридора» для экспорта зерна. Китай готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами», — цитируют Ван И в пресс-службе МИД КНР.

Вопрос продовольственного обеспечения Ван И поднял в разговоре с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. Он подчеркнул, что Пекин готов участвовать в решении «вызывающих повышенное внимание у мировой общественности» проблем, а также оказывать поддержку нуждающимся странам.

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Ранее в этот день китайское издание «Синьхуа» заявило, что антироссийские санкции и конфликт на Украине спровоцировали рост цен, за которым последовал крупнейший продовольственный кризис в Европе.

23 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода, является не Россия, а страны, которые ввели против нее санкции. В частности, он отметил, что действия Украины по минированию морей привели к тому, что торговое судоходство сейчас невозможно.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что она якобы препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада. Помимо этого министерство обратило внимание на то, что именно односторонние действия западных стран усугубили проблему разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продовольствия на мировые рынки.

Как отметил 11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров, ситуацию усугубляет и тот факт, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также добавил, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.

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