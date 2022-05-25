В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира
Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», исполнявший рейс U6-388 по маршруту Омск — Москва, совершил 25 мая вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
«В связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров, рейс Омск — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. Пассажиру была оказана первая помощь, от госпитализации он отказался», — цитирует ТАСС пресс-службу авиакомпании.
12 мая московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, выполнявший рейс Москва — Волгоград. У самолета возникли серьезные проблемы с работой тормозной системы.
24 марта самолет Superjet, выполнявший рейс Москва — Сыктывкар, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа управления передней стойкой шасси. Известно, что после вылета воздушное судно 40 минут находилось в зоне ожидания в небе над Подмосковьем, сжигая топливо. После лайнер благополучно приземлился.