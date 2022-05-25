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Гаджиев спрогнозировал досрочную победу Папина над Прашовичем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что российский боксер Алексей Папин должен нокаутировать черногорца Дилана Прашовича в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 27 мая в Омске.

«Я думаю, что для Алексея настало время больших боев, а Прашович будет для него хорошей проверку. Жду убедительной победы Алексея, досрочной», — заявил Гаджиев.

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По его словам, Папин в этом противостоянии фаворит, он «набирает форму от поединка к поединку».

Отвеченный вызов: Панин и Прашович обещают обойтись без обнимашек
До турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Омске остается три дня

Кроме того, Гаджиев прокомментировал предстоящий бой российского бойца Михаила Мохнаткина против другого россиянина Ивана Штыркова. Между двумя этими спортсменами он отдает предпочтение первому. Гаджиев спрогнозировал победу Мохнаткина по очкам.

Также президент промоутерской компании Fight Nights Globa рассказал об отношении к бойцам поп-ММА Брюсу Хлебникову и боксеру Павлу Шульскому.

«Хлебников — это силач, которому не хватит опыта, а Шульский - это все-таки настоящий спортсмен-профессионал», — уверен Гаджиев.

А в последнем из поединков Гаджиев отдал предпочтение двукратному олимпийскому чемпиону Алексею Тищенко. Он считает, что россиянин победит экс-чемпиона мира по версии WBA венесуэльца Нехомара Сермено.

24 мая Папин и Прашович провели дуэль взглядов перед боем. Во время дуэли взглядов черногорский спортсмен начал улыбаться. В конце битвы оба спортсмена улыбнулись и пожали друг другу руки.

Ранее в этот же день Папин призвал Прашовича меньше «обниматься» в предстоящем бою. По словам россиянина, его соперник злоупотребляет приемом под названием клинч, когда боец плотно прижимается к оппоненту и «обнимает» его. При этом он назвал Прашовича хорошим боксером.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович» пройдет 27 мая в Омске. Телеканал «РЕН ТВ» покажет турнир в прямом эфире в 22:00 по мск и 01:00 по омскому времени. Специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

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