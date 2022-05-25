Экономист предрек изменение решения США по лицензии РФ по госдолгу

Экономист Михаил Беляев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что США будут вынуждены отозвать решение об отказе продлевать лицензию России на обслуживание внешнего госдолга.

«Деньги получает-то американская сторона. Они как принимают такие решения, точно также их и отменяют в течение суток. Прецедент будет исчерпан точно таким же образом», — считает экономист.

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Беляев добавил, что в выплате госдолга заинтересована не столько Россия, сколько кредиторы. Он пояснил: Москва считает необходимым обслуживать долг только по моральным принципам, а также чтобы подтвердить репутацию надежного плательщика.

24 мая минфин США сообщил, что не продлит лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Она истек 25 мая в 07:01 мск. Лицензия OFAC разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России.

О том, что в Штатах с большой вероятностью не продлят лицензию обслуживания Россией суверенного долга, заявила 18 мая глава американского министерства финансов Джанет Йеллен.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов, несмотря на то что значительные суммы российских резервов заблокированы.Он отметил, что Россия, в частности, исполнила в рублях все обязательства по евробондам на сумму $649,2 млн.