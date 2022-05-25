Минфин США отказался от продления лицензии на обслуживание внешнего долга России

Министерство финансов США приняло решение не продлевать лицензию на обслуживание Россией суверенного долга после 25 мая. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили на официальном сайте ведомства.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <...>, действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск)», — говорится в публикации.

Лицензия исключала выплаты по обслуживанию части суверенного долга России из-под антироссийских санкций. Ее отмена предполагает, что Минфин РФ и Банк России потеряют возможность осуществлять транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам.

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Ранее, 18 мая, глава американского финансового ведомства Джанет Йеллен заявила, что вероятность продления генеральной лицензии OFAC крайне мала. Йеллен также прокомментировала потенциальный дефолт в России, который, по ее мнению, не сильно поменяет ситуацию на фоне уже принятых санкционных мер.

Днем ранее стало известно, что администрация президента Джо Байдена намерена аннулировать возможность России осуществлять выплаты по облигациям после истечения срока действия генеральной лицензии.

6 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия обладает всеми ресурсами для погашения внешних долгов, несмотря на то что значительная часть резервов была заблокирована. Он указал, в частности, на исполнение РФ всех обязательств по евробондам на сумму $649,2 млн в рублях.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он также подчеркнул, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел, при этом разумность в финансовой и бюджетной политике позволит выдержать самые сильные ограничения, с которыми придется столкнуться стране.

С конца февраля на Западе начали блокировку российских валютных счетов. Всего заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что за отсутствием альтернативы госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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