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В Свердловской области пропали два маленьких брата

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В городе Богданович Свердловской области пропали два мальчика: девятилетний Петр и 12-летний Иван Емельяновы. Об этом в среду, 25 мая, сообщает информационный портал «Екатеринбург Онлайн».

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По словам родителей, братья не вернулись домой вечером 24 мая.

К поиску детей подключились волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

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Рост Ивана Емельянова составляет 138 см, у него худощавое телосложение, русые волосы, короткая стрижка и голубые глаза. На момент исчезновения был одет в синюю куртку, серую кофту с изображением льва, сине-красно-черные кроссовки, серые брюки и серую шапку со звездами. При себе имел темно-серый портфель с рисунком.

Рост Петра Емельянова — 134 см. Телосложение нормальное, волосы каштановые, глаза карие. Мальчик был одет в зеленую куртку, синюю кофту, голубую рубашку, серые брюки, фиолетовые сапоги и синюю шапку, с собой нес красный портфель.

Ранее, 14 мая, УМВД России по Красноярскому краю сообщило, что пропавший накануне мальчик 10 лет был найден живым. По словам сотрудников ведомства, здоровью ребенка на данный момент ничего не угрожает.

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