ПВО РФ с начала спецоперации сбила около 90 беспилотников «Байрактар»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с начала спецоперации сбили около 90 ударных беспилотников «Байрактар». Об этом 25 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Начиная с 24 февраля средствами ПВО ВС РФ уничтожены около 90 ударных дронов «Байрактар» производства Турции», — цитирует агентство своего собеседника.

При этом он уточнил, что это число не включает дроны, уничтоженные крылатыми ракетами на земле.

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По словам источника, «Байрактары» являются простой мишенью для таких российских зенитных ракетных комплексов как «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3» из-за своих относительно крупных размеров, малой скорости и крайне низкой маневренности.

Ко всему, из-за того, что эти беспилотники оснащены одноканальным прицельно-навигационным комплексом и могут наводиться лишь на одну цель, на повторном заходе они «сбиваются со стопроцентной вероятностью».

Bayraktar TB2 — модель турецкого ударного беспилотного летательного аппарата, которую широко применяют украинские войска.

При этом 23 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили три самолета Су-25 Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и над Павлоградом Харьковской области. Также были сбиты 13 украинских беспилотников.

Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского подразделения 155-миллиметровых буксируемых гаубиц М-777 американского производства.

18 мая корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал уничтожение объектов ВСУ российским многоцелевым истребителем Су-30. Летчики действовали на высоте в несколько километров.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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