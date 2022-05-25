В Мексике разрешили подросткам делать аборт без согласия родителей

В Мексике несовершеннолетним девочкам в возрасте от 12 до 17 лет разрешили прерывать беременность в случае изнасилования без разрешения родителей или суда. Во вторник, 24 мая, такую норму большинством голосов поддержал пленум Верховного суда страны, сообщается на сайте органа.

Согласно этому решению, для аборта подростку необходимо предоставить в медучреждение только письменное заявление о том, что беременность возникла после изнасилования.

«Государственные медицинские организации должны будут предоставлять услуги по прерыванию беременности для защиты прав жертв по письменному заявлению пострадавшей о том, что беременность является результатом изнасилования», — сообщает пресс-служба суда.

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Если же аборт после изнасилования необходимо сделать подростку младше 12 лет, на это потребуется согласие родителей.

Во многих странах Латинской Америки добровольное прерывание беременности запрещено и уголовно наказуемо. В Мексике лишь несколько штатов полностью легализовали аборты.

Ранее, 14 января 2021 года, президент Аргентины Альберто Фернандес подписал закон о легализации абортов. Он подчеркнул, что это важный шаг на пути к равноправию. В конце декабря обе палаты парламента Аргентины одобрили законопроект, который разрешает прерывать беременность без медицинских показаний на сроке до 14 недель. Документ был отправлен на рассмотрение президента.

До настоящего момента аборты в Аргентине были разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе жизни матери или плода.