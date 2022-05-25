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В Мексике разрешили подросткам делать аборт без согласия родителей

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Фото: depositphotos.com
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В Мексике несовершеннолетним девочкам в возрасте от 12 до 17 лет разрешили прерывать беременность в случае изнасилования без разрешения родителей или суда. Во вторник, 24 мая, такую норму большинством голосов поддержал пленум Верховного суда страны, сообщается на сайте органа.

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Согласно этому решению, для аборта подростку необходимо предоставить в медучреждение только письменное заявление о том, что беременность возникла после изнасилования.

«Государственные медицинские организации должны будут предоставлять услуги по прерыванию беременности для защиты прав жертв по письменному заявлению пострадавшей о том, что беременность является результатом изнасилования», — сообщает пресс-служба суда.

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Если же аборт после изнасилования необходимо сделать подростку младше 12 лет, на это потребуется согласие родителей.

Во многих странах Латинской Америки добровольное прерывание беременности запрещено и уголовно наказуемо. В Мексике лишь несколько штатов полностью легализовали аборты.

Ранее, 14 января 2021 года, президент Аргентины Альберто Фернандес подписал закон о легализации абортов. Он подчеркнул, что это важный шаг на пути к равноправию. В конце декабря обе палаты парламента Аргентины одобрили законопроект, который разрешает прерывать беременность без медицинских показаний на сроке до 14 недель. Документ был отправлен на рассмотрение президента.

До настоящего момента аборты в Аргентине были разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе жизни матери или плода.

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