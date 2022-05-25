ФРГ может возобновить работу угольных ТЭС при остановке поставок газа РФ

Германия планирует вернуть угольные и нефтяные электростанции, если Россия прекратит поставки природного газа в страну. Об этом 24 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на указ министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

По данным агентства, Хабек представит чрезвычайный указ, позволяющий правительству вернуть объекты в случае нехватки газа.

Согласно сообщению издания, Германия прибегает к таким мерам, чтобы поддерживать энергетику страны, «даже если они приведут всплеск выбросов углерода».

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«Этот запрос на дополнительную выработку электроэнергии на угле возникает только тогда, когда есть нехватка газа или если есть угроза нехватки газа и потребление газа в производстве электроэнергии должно быть сокращено», — говорится в предлагаемом законе.

Отмечается, что решение о возобновлении работы угольных ТЭС может быть принято несмотря на курс «Зеленых» полностью отказаться от использования ископаемого топлива. Отмечается, что решение о запрете теперь хотят перенести на 2030 год.

Bloomberg уточнила, что доля России в импорте энергетического угля в ЕС составляет почти 70%, при этом Германия и Польша особенно зависят от нее. В связи с этим европейским коммунальным предприятиям придется платить больше, чтобы получать уголь из таких мест, как Южная Африка и Австралия.

Чрезвычайный указ позволит правительству активировать угольные объекты без одобрения парламента на срок до шести месяцев.

Ранее, 22 мая, немецкое министерство экономики и защиты климата предложило со временем избавиться от газовой сети государства насовсем. Статс-секретарь минэкономики Патрик Грайхен поручил коммунальным службам спланировать работы по демонтажу. В статье сказано, что Грайхен мотивирует необходимость в принятии такого решения планами по переходу экономики ФРГ на природные источники энергии. Чиновник уверен, что уже к 2045 году немцы не будут использовать газ.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум предрек, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы.

Между тем глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер 30 апреля заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях даже в отдаленной перспективе. Он добавил, что Германия делает все возможное, чтобы как можно скорее стать независимой от российского газа и России.

До этого, 22 апреля, стало известно, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, в государствах растут цены и инфляция зашкаливает.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.