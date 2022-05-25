Минобороны России показало работу связистов ЗВО на спецоперации

В ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса специалисты подразделений войск связи Западного военного округа (ЗВО) обеспечивают надежную связь между формированиями. Кадры боевой работы российских связистов показало Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили высокую профессиональную подготовку служащих, необходимую при выполнении стратегических задач.

Военные связисты работают круглосуточно на протяжении последних трех месяцев и в любых условиях обеспечивают оперативный обмен информацией между пунктами управления и частями. Успех командования войсками во многом зависит от внутренней коммуникации.

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Служащие войск связи используют все доступные каналы передачи данных: защищенные спутниковые, радиорелейные, мобильные и радийные.

Накануне МО продемонстрировало выполнение огневых задач расчетами 152-мм гаубиц «Мста-Б» ЗВО. С помощью тяжелых орудий артиллеристы уничтожают бронетехнику и укрепленные позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Залпы производятся по десяткам целей на удалении 10-15-20 и более километров.

Ранее, 22 мая, с «Известиями» пообщались связисты Росгвардии. Военные рассказали о своей работе на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

3 апреля в Минобороны рассказали о задачах российских военных связистов в ходе спецоперации в Донбассе. Оператор станции связи Екатерина объяснила, что она и ее сослуживцы лично контролируют качество связи, следят за исправностью аппаратуры, постоянно поддерживают контакт с радистами подразделений.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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