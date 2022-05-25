Уникальную смесь для борьбы с борщевиком создали в Подмосковье

Уникальную смесь для обработки земель от борщевика создали в Московской области. Об этом во вторник, 24 мая, сообщается на сайте правительства региона.

Состав был разработан одним из крупнейших подрядчиков Московской области, компанией ООО «Грин Сити» при участии преподавательского состава РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса, ВНИИ защиты растений и содействии центра агропромышленного развития, уточняет РИАМО.

Новая смесь, формулу которой вывели в прошлом году, позволит обиться результатов уже на пятый день обработки, тогда как ранее применявшиеся гербициды демонстрировали эффект лишь спустя две недели.

Реклама

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова, новый состав абсолютно безопасен для использования на злаковых и кукурузных полях, сообщает телеканал «360».

Новым составом от борщевика Сосновского планируют обработать земли только трех округов — Рузского, Волоколамского и Истры, отмечает агентство городских новостей «Москва».

12 мая агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов в беседе с «Известиями» предупредил, что дачники, на участках которых бесконтрольно растет растение борщевик, рискуют получить административное наказание.

Также эксперт напомнил о запрете на выращивание растений, в которых содержатся наркотические или психотропные вещества, — за это предусмотрена уголовная ответственность.