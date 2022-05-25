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Уникальную смесь для борьбы с борщевиком создали в Подмосковье

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Фото: Global Look Press/George Zakharchuk
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Уникальную смесь для обработки земель от борщевика создали в Московской области. Об этом во вторник, 24 мая, сообщается на сайте правительства региона.

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Состав был разработан одним из крупнейших подрядчиков Московской области, компанией ООО «Грин Сити» при участии преподавательского состава РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса, ВНИИ защиты растений и содействии центра агропромышленного развития, уточняет РИАМО.

Новая смесь, формулу которой вывели в прошлом году, позволит обиться результатов уже на пятый день обработки, тогда как ранее применявшиеся гербициды демонстрировали эффект лишь спустя две недели.

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По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислава Мурашова, новый состав абсолютно безопасен для использования на злаковых и кукурузных полях, сообщает телеканал «360».

Новым составом от борщевика Сосновского планируют обработать земли только трех округов — Рузского, Волоколамского и Истры, отмечает агентство городских новостей «Москва».

12 мая агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов в беседе с «Известиями» предупредил, что дачники, на участках которых бесконтрольно растет растение борщевик, рискуют получить административное наказание.

Также эксперт напомнил о запрете на выращивание растений, в которых содержатся наркотические или психотропные вещества, — за это предусмотрена уголовная ответственность.

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