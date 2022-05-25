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Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В столице в среду, 25 мая, ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +12…+14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов.

Прогнозируется северо-западный ветер, который будут дуть со скоростью 6–11 м/c.

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Атмосферное давление составит 746-748 мм ртутного столба.

24 мая Минтранс Московской области призвал водителей в регионе к осторожности из-за ухудшения погодных условий на дорогах региона.

По прогнозам специалистов, в ночь на 25 мая в регионе прогнозируется похолодание, местами столбики термометров опустятся до отметки –1 градус. Также пройдет мокрый снег.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление до 19 градусов на этой неделе. По его прогнозу уже 26 мая столбики термометров в Москве поднимутся до +15…+19 градусов.

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