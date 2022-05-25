Украинский режиссер в Каннах высказался против бойкота россиян

Делать выводы о моральных качествах человека на основании происхождения — это гротеск. Такое мнение во вторник, 24 мая, высказал украинский режиссер Сергей Лозница, принимающий участие в 75-м Каннском кинофестивале.

«Такое отношение бесчеловечно. <...> Я твердо убежден, что о людях нужно судить по их высказываниям, их индивидуальным действиям, а не по их паспортам. Каждый отдельный случай должен рассматриваться по существу», — заявил он в интервью для Agence France Press (AFP).

Ранее, 22 мая, во время награждения за вклад в киноискусство в Каннах Лозница произнес речь в защиту российской культуры и обратился к западным коллегам с призывом не смешивать политику и творчество.

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Режиссер уже вступал в конфронтацию с соотечественниками по данному вопросу. Позиция «космополита» стоила ему членства в киноакадемии Украины, откуда Лозницу исключили 18 марта.

21 мая международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера не допустил к участию трех скрипачек из России. Руководитель конкурса Лоренцо Куалли заявил, что решение было принято по примеру аналогичных мер на других международных соревнованиях.

10 мая сербский кинорежиссер и актер кино Эмир Кустурица высказал предположение, что цель стран Запада на сегодняшний день — отменить Россию как целый народ и в конечном итоге стереть страну с лица земли. По словам режиссера, США могут прибегнуть к самым крайним мерам, включая «ограниченную ядерную войну», чтобы добиться своего.

1 марта стало известно, что российский дирижер Валерий Гергиев, которого ранее просили занять четкую позицию относительно спецоперации РФ на Украине, отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

Ранее нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера разорвали отношения с оперной певицей Анной Нетребко, поскольку та не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине.

25 марта Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Российских и белорусских деятелей культуры отстраняют от международных мероприятий на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.