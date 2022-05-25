СК начал проверку после обнаружения в коллекторе в Уфе трех тел
На территории строящегося дома в Уфе в коллекторе обнаружили тела трех человек. Следователи начали проверку. Об этом во вторник, 24 мая, журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
Тела обнаружили в Ленинском районе города на улице Гази Загитова утром 24 мая. Спасатели подняли тела на поверхность.
Как рассказал телеканалу «360» работник стройки, предположительно, в коллекторе они пролежали недолго — максимум день, на улице остались их вещи с телефонами и деньгами. Он предположил, люди могли отравиться метаном.
По его словам, погибли два рабочих и их начальник.
На месте работали экстренные службы, СК и полиция, отмечает Life.ru. Устанавливаются личности погибших и обстоятельства их гибели. СК начал проверку по факту произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, пишет «Федеральное агентство новостей».
18 мая уголовное дело об убийстве возбудили в Ногинске после обнаружения тела 14-летнего подростка-инвалида в квартире. При осмотре внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», подросток проживал вместе с матерью и был инвалидом.