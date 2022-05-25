Пленный член нацбатальона «Донбасс» рассказал о гибели 50 военных ВСУ

Сдавшийся в плен боевик украинского нацформирования «Донбасс» Юрий Закопец с позывным «Калина» рассказал 24 мая журналистам о 50 погибших товарищей в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации России по защите Луганской и Донецкой Народных Республик (ДНР И ЛНР).

Закопец поделился, что сдался в плен на территории ЛНР.

Он показал татуировку, которую сделал после начала спецоперации, и пояснил, что 50 погибших военных ВСУ — люди со всех бригад выпуска, с которыми он и его товарищи учились.

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«Это лента (татуировка на руке — Ред.), лента — это война, война — это потери. На каждой гильзе (татуировка на руке. — Ред.) должно было быть имя погибшего товарища. Эту татуировку я начал делать, когда началась война», — сказал пленный.

Закопец рассказал также, что на передовой сейчас ощущается острая нехватка людей, туда отправляют по большей части неопытных мобилизованных бойцов.

Кроме того, он выразил мнение, что социальная и гуманитарная поддержка со стороны Запада положительным образом сказалась бы на вопросе прекращения боевых действий. В то же время, накачивая Украину вооружением, Запад лишь усложняет ситуацию.

25 мая военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в зоне самых горячих сейчас боев на Донбассе стремительно «схлопнулся» первый из нескольких малых котлов. Украинские войска, уточнил он, сами сбежали со «Светлодарской дуги», почувствовав, что противостоять при штурме придется долго.

Накануне корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин рассказал, что бойцы ЛНР распространили с помощью артиллерийской установки агитационные листовки в районе Северодонецка. В них содержались призывы к украинским националистам сдаться в плен.

23 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к обмену российскими пленными на украинских «хоть завтра». Для этого необходимо активизировать процесс обмена и привлечь к нему как можно больше государств, добавил он.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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