У генконсула РФ нет данных о русскоязычных среди раненых при стрельбе в Техасе

Сотрудники полиции Увальда не располагают информацией о русскоговорящих раненых в результате стрельбы в начальной школе. Соответствующее заявление сделал генеральный консул РФ в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров во вторник, 24 мая.

«Мы связались с полицейским управлением Увальда. [В полиции] сказали, что пока не располагают информацией о том, что среди пострадавших есть русскоговорящие дети», — сообщил он ТАСС.

Ранее губернатор Техаса заявил, что жертвами стрельбы стали 14 учащихся начальной школы и преподаватель.

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Стрелок был ликвидирован полицией в процессе задержания. Им оказался 18-летний Сальвадора Рому, ученик средней школы Увальде. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также застрелил свою 66-летнюю бабушку.

Как уточнили в местной мемориальной больнице, всего 15 учащихся были доставлены в отделение неотложной помощи учреждения. В настоящее время двое пациентов переведены в Сан-Антонио для лечения, а третий ожидает перевода. Кроме того, с пулевым ранением был госпитализирован 45-летний мужчина.

Кроме того, в числе раненых — два сотрудника правоохранительных органов. Полицейских госпитализировали.

Более подробной информации о состоянии здоровья пострадавших не приводится.

Остальные учащиеся были доставлены в Общественный центр Вилли ДеЛеона, откуда их могут забрать родители.

Объединенный независимый школьный округ Увальде сообщил, что на месте произошедшей стрельбы находятся правоохранители, и попросил местных жителей держаться подальше от учебного заведения. Местные органы безопасности активно сотрудничают с федеральными, государственными и региональными партнерами.

Как заявили в Национальном центре контртеррористических операций, в данный момент нет оснований считать инцидент террористическим актом. Стрелок действовал в одиночку.