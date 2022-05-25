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Пожар в храме Петра и Павла в Москве потушили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве потушили пожар, вспыхнувший на территории храма Петра и Павла. Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

ЧП произошло ранее в этот день на территории храма, расположенного в Лефортово, уточняет телеканал «Звезда». Горел мансардный этаж отдельно стоящего одноэтажного здания трапезной.

По данным агентства городских новостей «Москва», в 21:59 возгорание было локализовано. В 22:58 пожар ликвидировали.

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На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

Площадь пожара составила 150 кв. м, сообщает телеканал «360». Сведений о пострадавших не поступало.

Храм Петра и Павла в Лефортово был построен в XII веке. В 1613 году его освятили в честь Николая Чудотворца. В процедуре освещения участвовал царь Михаил Федорович Романов, отмечает «Ридус».

Как напоминает «Москва 24», в январе возгорание произошло на кровле храма Великомученика Георгия Победоносца в Москве. Площадь пожара составила 20 кв. м. Спасателям удалось оперативно сбить открытое горение.

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