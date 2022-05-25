В Африке заявили о негативных последствиях пандемии и кризиса на Украине

Кризис на Украине и пандемия COVID-19 стали серьезным препятствием для африканских государств на пути к устойчивому развитию. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила зампредседателя Африканского союза (АС) Моник Нсанзабаганва.

«Африке необходимо ускорить свое развитие и противостоять различным вызовам, таким как климат, долг, отсутствие безопасности, последствия российско-украинского конфликта и пандемии для африканской экономики», — заявила она во время выступления на 57-й ежегодной ассамблее Африканского банка развития.

Как отметила Нсанзабаганва, последние события негативно сказались на реализации долгосрочных планов региона. В частности, были затронуты повестка дня на период до 2030 года, закрепленная в резолюции Генассамблеи ООН, а также повестка дня АС на период до 2063 года.

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Ранее, 20 мая, несколько африканских стран были вынуждены обратиться к Москве за помощью с поставками удобрений и продовольствия. Это произошло в связи с усугубившейся проблемой разрыва логистических и финансовых цепочек поставок продуктов на мировые рынки.

5 мая стало известно, что Африка не желает присоединяться к санкциям в отношении РФ, так как являются одним из крупнейших импортеров российских продуктов питания и российских энергоресурсов.

2 мая агентство Bloomberg сообщило о том, что Евросоюз планирует обратиться к Африке с просьбой заменить импорт российского газа на фоне введенных против Москвы ограничений.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Отмечается, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.