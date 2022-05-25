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Ученые из Бельгии допустили распространение обезьяньей оспы по всей Европе

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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Обезьянья оспа может быть значительно распространена в Европе. К такому выводу пришли бельгийские ученые, расшифровавшие геном этого вируса от одного из пациентов.

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В их работе приведен случай 30-летнего мужчины, который побывал в Португалии и 13 мая обратился в клинику с жалобой на папулы и увеличенные лимфоузлы в паховой области. У его партнера появились аналогичные симптомы.

Первоначальные исследования образца, взятого из поражений, дали отрицательный результат на вирус простого герпеса и возбудитель сифилиса. Однако после предупреждений о случаях обезьяньей оспы в Европе пациенту провели анализ на возбудителя этой болезни (MPXV — Monkeypox virus), и результат оказался положительным. Ученые смогли реконструировать 98,9% генома вируса.

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«Предварительный филогенетический анализ ясно показывает, что полученный геном принадлежит к западноафриканской кладе MPXV и наиболее тесно связан с недавно загруженным геномом из вспышки в Португалии, что является дополнительным свидетельством значительного распространения сообщества в Европе», — сделали вывод авторы работы.

По официальным данным, в странах Европы и Северной Америки в мае выявили около сотни случаев заражения людей оспой обезьян. 21 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире зафиксировано 92 случая в 12 государствах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставить точку: обезьянья оспа могла распространиться по всей Европе

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