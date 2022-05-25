Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России могут ввести новый сбор с авиапассажиров
Мир
Байден отказался убрать КСИР из списка террористических организаций
Наука
Ученые из Бельгии допустили распространение обезьяньей оспы по всей Европе
Экономика
Ритейл может отказаться от Apple по «серому» импорту
Экономика
В Швейцарии заявили об отсутствии правовых норм для конфискации имущества РФ
Авто
Водителей Подмосковья предупредили об ухудшении обстановки на дорогах из-за снега
Экономика
Портфель каждого второго инвестора оказался в большом минусе
Экономика
Банки попросили упростить проверку водительских прав для оказания финуслуг
Мир
Додон заверил в наличии доказательств своей невиновности
Мир
ФБР начало внутреннюю проверку из-за расследования о связи Трампа с РФ
Мир
КНДР запустила еще две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Байден отказался убрать КСИР из списка террористических организаций

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Ting Shen/Pool via CNP/www.imago-images.de
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден решил не исключать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) из списка организаций, которые признаны террористическими на территории Штатов. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает портал Politico со ссылкой на источники в правительстве.

Уран, товарищи: что мешает США вернуться в ядерную сделку с Ираном
Вашингтон считает ее «трамплином» для более комплексного соглашения

«По словам высокопоставленного чиновника, президент Джо Байден принял окончательное решение оставить иранский Корпус стражей исламской революции в черном списке террористов, что еще больше осложняет международные усилия по восстановлению иранской ядерной сделки 2015 года», — говорится в публикации.

Согласно информации от другого источника, вопрос был закрыт еще 24 апреля в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, который одобрил подход американского лидера.

Реклама

Ранее, 17 марта, стало известно, что администрация Белого дома рассматривает возможность исключения КСИР из числа запрещенных организаций. Предполагалось, что в ответ Иран возьмет на себя обязательства по деэскалации в регионе.

В свою очередь, Израиль выразил беспокойство из-за того, что Белый дом не требовал от Ирана не наносить удары по США и их союзникам.

4 февраля стало известно, что администрация США решила восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций по иранскому атому. Это необходимо для того, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране.

14 декабря американский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты готовы снять санкции с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), что принесет Тегерану экономическую выгоду.

По ее словам, президент Байден «четко дал понять», что готов вернуться к соблюдению условий сделки до тех пор, «пока Иран будет вести себя так же».

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022