Байден отказался убрать КСИР из списка террористических организаций

Президент США Джо Байден решил не исключать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) из списка организаций, которые признаны террористическими на территории Штатов. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает портал Politico со ссылкой на источники в правительстве.

«По словам высокопоставленного чиновника, президент Джо Байден принял окончательное решение оставить иранский Корпус стражей исламской революции в черном списке террористов, что еще больше осложняет международные усилия по восстановлению иранской ядерной сделки 2015 года», — говорится в публикации.

Согласно информации от другого источника, вопрос был закрыт еще 24 апреля в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, который одобрил подход американского лидера.

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Ранее, 17 марта, стало известно, что администрация Белого дома рассматривает возможность исключения КСИР из числа запрещенных организаций. Предполагалось, что в ответ Иран возьмет на себя обязательства по деэскалации в регионе.

В свою очередь, Израиль выразил беспокойство из-за того, что Белый дом не требовал от Ирана не наносить удары по США и их союзникам.

4 февраля стало известно, что администрация США решила восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций по иранскому атому. Это необходимо для того, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране.

14 декабря американский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты готовы снять санкции с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), что принесет Тегерану экономическую выгоду.

По ее словам, президент Байден «четко дал понять», что готов вернуться к соблюдению условий сделки до тех пор, «пока Иран будет вести себя так же».

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.