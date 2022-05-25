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Водителей Подмосковья предупредили об ухудшении обстановки на дорогах из-за снега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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Водителей в Московской области призвали к осторожности из-за ухудшения погодных условий на дорогах региона. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

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По прогнозам специалистов, в ночь на 25 мая в регионе прогнозируется похолодание, местами столбики термометров опустятся до отметки –1 градус. Также пройдет мокрый снег, пишет РИАМО.

Кроме того, ожидается холодный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с.

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В связи с ожидающимся снегом и дождем автомобилистов попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть внимательными на поворотах и при перестроении, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Пешеходам рекомендовали соблюдать осторожность при переходе проезжей части и обязательно надевать светоотражающие элементы в темное время суток, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам потепление до 19 градусов на этой неделе. По его прогнозу уже 26 мая столбики термометров в Москве поднимутся до +15…+19 градусов.

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