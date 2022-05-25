Портфель каждого второго инвестора оказался в большом минусе

С момента начала кризиса в большом минусе находятся портфели каждого второго инвестора (54,2%), показал опрос, проведенный Investing.com (есть у «Известий»).

Тогда как около трети фиксируют улучшение ситуации или незначительный минус и лишь 6,8% сообщили о выходе активов в плюс. Столько же респондентов подчеркнули, что всегда были в плюсе, как ранее, так и сейчас.

Инвесторы в этот период действовали по-разному: более 35,7% опрошенных не совершали никаких операций, 30,1% сделали несколько покупок, а 20,5% что-то купили и продали. 7% за это время вовсе распродали весь портфель, а 6,7% только продавали, не покупая ничего, следует из материалов.

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При этом среди тех, кто продолжил активность на бирже, по-прежнему отдают предпочтение акциям российских компаний, отмечается в исследовании. Также россияне стали больше присматриваться к альтернативным инструментам в виде драгметаллов, недвижимости и даже криптовалюты.

Говоря о дальнейших планах, около 40% розничных инвесторов отметили, что выбрали стратегию оставить портфель неизменным и ожидать улучшения ситуации даже в долгосрочной перспективе, а 35,6% также готовы ждать положительных изменений, а после продолжить вкладываться. Каждый шестой россиянин принял решение распродать все акции, поймав удачный момент.

В целом, по оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, текущие потери в лучшем случае получится отбить в горизонте двух-трех лет в зависимости от портфеля и стратегии, а по некоторым инструментам это и вовсе маловероятно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Все ли на мели: портфель каждого второго инвестора в большом минусе