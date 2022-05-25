МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации

Минобороны России поделилось новой информацией о смелости и героизме российских военнослужащих, благодаря которым ВС РФ успешно выполняет поставленные в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса задачи.

Так, в ведомстве отметили ефрейтора Татьяну Парамонову, которая с первых дней спецоперации работала в составе медицинского отряда воздушно-десантной дивизии.

Группа десантников, в составе которой была Парамонова, выполняла задачу по освобождению одного из населенных пунктов от националистов.

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Украинские радикалы отвечали на наступление российских десантников массированным огнем. В ходе боя ефрейтор Парамонова вынесла на себе из-под шкального огня шестерых раненых и, погрузив их на санитарный автомобиль, эвакуировала в полевой медпункт, где им была оказана помощь.

Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора позволили ей спасти жизни своим сослуживцам.

Также рассказывается о капитане Сергее Соплякове. В ходе освобождения одного из населенных пунктов он руководил подразделениями артиллерии, которые заблаговременно заняли районы огневых позиций. Сергей попал под встречный огонь артиллерии противника, однако продолжил корректировать огонь при помощи беспилотных летательных аппаратов, несмотря на полученную контузию.

В результате оперативно передаваемых капитаном координат были уничтожены артиллерийские и минометные позиции, а также бронированная техника и живая сила противника в количестве до 50 националистов.

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