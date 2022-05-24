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Додон заверил в наличии доказательств своей невиновности

Экс-лидер Молдавии Додон заявил, что располагает доказательствами своей невиновности
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Задержанный по подозрению в коррупции экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил 24 мая, что может предоставить необходимые доказательства своей невиновности, которые способны снять обвинения.

С видео рядом: с чем связано преследование Игоря Додона
И почему три года назад съемка с участием экс-президента Молдавии не стала основанием для возбуждения дела

«Хочу заверить вас, что по каждому элементу, представляющему интерес для прокуроров, у меня есть необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции и нарушении закона. Это политическое дело шито белыми нитками», — обратился Додон к жителям республики в своем Telegram-канале.

По словам бывшего президента страны, он не в первый раз стал «мишенью срежиссированного и политически управляемого правосудия».

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Додон заверил, что за последние годы был «объектом многих атак и пережил различные клеветнические кампании и необоснованные обвинения».

«Однако никогда прежде не было такого бесчинства, как сегодня, когда следователи организовали избирательные утечки тех или иных изображений или ловко манипулировали различными данными, чтобы вызвать у публики определенные негативные реакции», — написал бывший политик.

По его мнению, даже в политике должна быть человечность.

Кроме того, Додон призвал Партию социалистов Республики Молдова поддержать антиправительственные протесты. которые запланированы на среду, 25 мая.

«Уверен, что мои коллеги по Партии социалистов сумеют поддержать требования и возмущение граждан. С твердостью и политической решимостью мы избавились от захватившего страну режима [олигарха Владимира] Плахотнюка. С такой же твердой позицией и смелостью мы поставим на место и устраним, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим Партии действия и солидарности», — написал задержанный экс-президент Молдавии.

Ранее во вторник Додона задержали на 72 часа после обысков в его доме. Он подозревается в госизмене и коррупции.

Тогда же в молдавской Соцпартии обыски у Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что РФ обеспокоена преследованием политиков, выступающих за дружеские отношения с Москвой, однако подчеркнул, что расследование — внутренне дело Молдавии.

18 мая Додон получил протокол за ношение георгиевской ленты и штраф на сумму примерно $470.Тогда он подчеркнул, что запрет ленты не только противоречит Конституции, но и является антидемократическим, дискриминационным, преследует цель искусственного разделения общества.

21 декабря 2021 года Игоря Додона вызвали на допрос в генпрокуратуру по уголовному делу о хищении средств в 2008 году. 29 декабря он был признан подозреваемым по этому делу. Следователи тогда сообщили, что в 2008 году, когда политик занимал пост министра экономики Молдавии, ряд бизнесменов и чиновников присваивал часть выручки от импорта электроэнергии.

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