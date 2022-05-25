ФБР начало внутреннюю проверку из-за расследования о связи Трампа с РФ
Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало проверку своих агентов из-за расследования о якобы связи экс-главы Белого Дома Дональда Трампа с российским правительством в ходе президентских выборов 2016 года. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает телеканал CNN со ссылкой на показания одного из сотрудников ФБР.
«Агент ФБР Кертис Хайди сообщил, что Инспекционный отдел ведомства проводит административные проверки и может сообщить о любых обнаруженных правонарушениях в Офис профессиональной пригодности, который, в свою очередь, назначит меру пресечения: дисциплинарное взыскание или даже увольнение», — говорится в публикации.
Ранее, во время президентства, Трампа обвиняли в «сговоре» с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование на основании предположений о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, по итогам которых Трамп стал президентом, однако в итоге он не нашел свидетельств связи политика с Россией.
В 2020 году Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ, в частности в The New York Times и The Washington Post, сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в очередные президентские выборы в Штатах для помощи действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
25 сентября 2019 года минюст США сообщил, что спецпрокурор США Джон Дарем намерен выяснить, в какой степени ряд стран повлиял на расследование контрразведки, связанное с предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.
В мае 2019 года Трамп назвал государственной изменой слежку, которую Федеральное бюро расследований (ФБР) в 2016 году вело за сотрудниками его предвыборного штаба.
Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.