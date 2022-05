ФБР начало внутреннюю проверку из-за расследования о связи Трампа с РФ

Как пояснил Хайди, его самого подозревают в умышленном сокрытии информации, имеющей большое значение для следствия. Отмечается, что агент под присягой отрицал предъявленные обвинения.

Ранее, во время президентства, Трампа обвиняли в «сговоре» с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование на основании предположений о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, по итогам которых Трамп стал президентом, однако в итоге он не нашел свидетельств связи политика с Россией.

Реклама

В 2020 году Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ, в частности в The New York Times и The Washington Post, сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в очередные президентские выборы в Штатах для помощи действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

25 сентября 2019 года минюст США сообщил, что спецпрокурор США Джон Дарем намерен выяснить, в какой степени ряд стран повлиял на расследование контрразведки, связанное с предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.

В мае 2019 года Трамп назвал государственной изменой слежку, которую Федеральное бюро расследований (ФБР) в 2016 году вело за сотрудниками его предвыборного штаба.

Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.