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ФБР начало внутреннюю проверку из-за расследования о связи Трампа с РФ
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ФБР начало внутреннюю проверку из-за расследования о связи Трампа с РФ

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Фото: REUTERS
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Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало проверку своих агентов из-за расследования о якобы связи экс-главы Белого Дома Дональда Трампа с российским правительством в ходе президентских выборов 2016 года. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает телеканал CNN со ссылкой на показания одного из сотрудников ФБР.

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«Агент ФБР Кертис Хайди сообщил, что Инспекционный отдел ведомства проводит административные проверки и может сообщить о любых обнаруженных правонарушениях в Офис профессиональной пригодности, который, в свою очередь, назначит меру пресечения: дисциплинарное взыскание или даже увольнение», — говорится в публикации.

Как пояснил Хайди, его самого подозревают в умышленном сокрытии информации, имеющей большое значение для следствия. Отмечается, что агент под присягой отрицал предъявленные обвинения.
4 мая 2021 года экс-агент британских спецслужб подготовил для ФБР второе досье на Дональда Трампа. Автор доклада заявил, что у Москвы якобы есть видеозаписи, компрометирующие бывшего американского лидера. В Кремле эту тему считают закрытой. Первый доклад стал поводом для «расследования Мюллера».

Ранее, во время президентства, Трампа обвиняли в «сговоре» с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование на основании предположений о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, по итогам которых Трамп стал президентом, однако в итоге он не нашел свидетельств связи политика с Россией.

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В 2020 году Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ, в частности в The New York Times и The Washington Post, сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в очередные президентские выборы в Штатах для помощи действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

25 сентября 2019 года минюст США сообщил, что спецпрокурор США Джон Дарем намерен выяснить, в какой степени ряд стран повлиял на расследование контрразведки, связанное с предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.

В мае 2019 года Трамп назвал государственной изменой слежку, которую Федеральное бюро расследований (ФБР) в 2016 году вело за сотрудниками его предвыборного штаба.

Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

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