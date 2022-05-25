ФБР начало внутреннюю проверку из-за расследования о связи Трампа с РФ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало проверку своих агентов из-за расследования о якобы связи экс-главы Белого Дома Дональда Трампа с российским правительством в ходе президентских выборов 2016 года. Об этом во вторник, 24 мая, сообщает телеканал CNN со ссылкой на показания одного из сотрудников ФБР.

«Агент ФБР Кертис Хайди сообщил, что Инспекционный отдел ведомства проводит административные проверки и может сообщить о любых обнаруженных правонарушениях в Офис профессиональной пригодности, который, в свою очередь, назначит меру пресечения: дисциплинарное взыскание или даже увольнение», — говорится в публикации.