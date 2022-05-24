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Белоруссия выразила готовность помочь восстановлению Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Белорусские строители готовы присоединиться к восстановительным работам на территории Украины после завершения боевых действий. Об этом во вторник, 24 мая, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

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«Если наши услуги будут востребованы, мы, конечно, готовы в этом поучаствовать», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

При этом Головченко отметил, что действовать в этом направлении еще рано. Прежде всего необходимо добиться «прочного мира» и стабилизировать обстановку на украинской территории — лишь тогда можно будет предпринимать следующие шаги.

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Ранее, 20 мая, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о предоставлении Киеву нового пакета макрофинансовой помощи в €1,2 млрд. Также она добавила, что Евросоюз намерен всячески способствовать восстановлению Украины как свободной демократической страны.

Также в планах ЕС выделить кредит Украине на сумму €9 млрд до конца текущего года.

Днем ранее стало известно, что сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву в объеме около $40 млрд. Теперь инициатива должна поступить на подпись Джо Байдену. Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, в свою очередь, комментируя инициативу американских властей, заявил, что киевские чиновники разворуют все $40 млрд, которые США выделили в качестве военной помощи.

17 мая агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность использования доходов от замороженных активов российских бизнесменов, подпавших под его санкции, для восстановления Украины.

До этого, 9 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявлял, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания российской спецоперации.

В свою очередь, правительство России создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины. Так, 16 мая стало известно, что Курская область берет шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики, а Чувашия — над Донецким электротехническим заводом.

8 мая вице-премьер РФ посетил Мариуполь и Волноваху для оценки объема восстановительных работ. По его словам, ожидается стройка беспрецедентного масштаба, поэтому подходы должны быть нестандартными, учитывая и тот факт, что восстановить разрушенные города предстоит в короткие сроки.

С 1 мая МЧС Донецкой Народной Республики начало восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя. При помощи специальной техники спасатели разбирают завалы в жилых кварталах, демонтируют межэтажные перекрытия железобетонных конструкций.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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