Во Франции уличили Байдена в развязывании мирового противостояния

Своим заявлением о готовности Вашингтона защищать Тайвань президент США Джо Байден развязал эпоху мирового стратегического противостояния. Об этом написал 24 мая аналитик французской газеты Le Figaro Рено Жирар.

«Именно Джо Байден останется в истории первым президентом, начавшим четкую, недвусмысленную политику противостояния китайской стратегической экспансии», — написал автор статьи.

Жирар указал на то, что своим обещание оказать военную поддержку американский лидер положил конец «стратегической неопределенности», которая длилась почти полвека.

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В материале отмечается, что США готовы помешать Пекину установить контроль над Китаем. В то же время аналитик напомнил о высказывании Байдена, прозвучавшем в декабре прошлого года относительно ситуации вокруг Украины. Тогда лидер государства пообещал не воевать с Россией, при этом сейчас в период спецоперации Москвы по защите населения Донбасса Вашингтон активно снабжает Киев оружием.

Уточняется, что в отличие от экс-президентов Штатов Джорджа Буша и Барака Обамы Байден смог занять жесткую позицию по отношению к Китаю перед лицом его военно-морской экспансии в Южно-Китайском море.

23 мая Джо Байден заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения». Он отметил, что Штаты продолжают придерживаться поддержке безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке».

Как объяснили позже в Белом доме, слова президента США Джо Байдена о готовности военного участия государства в защите Тайваня касались поставок оружия. Уточнялось, что Байден подтвердил политику США «единого Китая».

Ранее, 8 мая, газета The New York Times (NYT) сообщила, что администрация американского президента оказывает давление на правительство Тайваня с целью вынудить его заказать виды вооружения, наиболее подходящие для конфронтации с Китайской Народной Республикой.

В апреле представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что американские власти должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, поскольку действия США противоречат принципу «одного Китая».