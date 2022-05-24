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Telegraph назвала ошибкой слова Байдена о готовности защищать Тайвань

The Telegraph: заявление Байдена о готовности защищать Тайвань от Китая является ошибкой
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Заявление президента США Джо Байдена о готовности армии страны воевать с Китаем на стороне Тайваня — это опасная ошибка, говорится в редакционной статье британской газеты The Telegraph.

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В публикации отмечается, что Байден совершил очередной серьезный промах в своей карьере, когда во время визита в Азию заявил об «обязательстве» США принять участие в военном конфликте против Китая на стороне Тайваня.

«На самом деле Америка никогда не брала на себя таких обязательств», —уличили Байдена в неправоте авторы статьи.

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Как пояснили журналисты, отношения США с островом регулирует специальный акт, в котором говорится, что «Соединенные Штаты предоставят Тайваню оборонные средства и оборонные услуги в таком количестве, которое может быть необходимо для того, чтобы позволить Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны».

Более того, следует из статьи, в законе уточняется, что политика не может быть изменена президентом в одностороннем порядке.

«Любое решение о защите Тайваня принимается с согласия конгресса», — напомнили журналисты.

После слов Байдена госдепу пришлось разъяснять всему миру, что внешнеполитический курс Вашингтона не изменился, но смута, которую посеял американский лидер, крайне опасна, подчеркнули авторы материала.

О готовности Вашингтона защищать Тайвань американский лидер заявил на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой 23 мая. По словам Байдена, США готовы оказать Тайваню военную поддержку в случае вторжения на остров. Как разъяснили позднее в Белом доме, слова президента США касались поставок оружия.

После этого обозреватель The Washington Examiner Том Роган в своей статье пришел к мнению, что США проиграют в войне с Китаем за Тайвань. По его словам, неудача в вероятном конфликте с Китаем будет хуже потери Тайваня, поскольку приведет к переориентации внешней политики многих стран в пользу Пекина.

О приверженности Вашингтона позиции против изменений статуса Тайваня заявил президент США Джо Байден в середине марта. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин указал американскому лидеру на тупик в отношениях между США и Китаем, который прочно установила администрация предыдущего американского лидера Дональда Трампа.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

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