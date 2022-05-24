Глава Евросовета обсудил c Зеленским подготовку к саммиту ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским подготовку к саммиту ЕС. Об этом он сообщил во вторник, 23 мая, в своем Twitter.

«Мы обсудили пути поддержки восстановления страны. Также рассмотрели глобальную продовольственную безопасность, усилия, направленные на то, чтобы разблокировать морские порты Украины», — написал Мишель.

Помимо этого, стороны обсудили дальнейшую гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине со стороны ЕС.

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О состоявшемся телефонном разговоре с главой Европейского совета ранее в этот день также сообщил в Twitter президент Украины. Зеленский отметил, что беседа состоялось в преддверии специального заседания Евросовета, которое пройдет 30-31 мая. Одной из главных тем встречи будет помощь Украине.

В частности, во вторник в пресс-службе Совета ЕС заявили об одобрении дополнительной помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF), которая позволит ЕС и далее поддерживать возможности и устойчивость Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что €490 млн будут выделены на летальное оборонительное вооружение, и €10 млн — для покрытия расходов на предоставление оборудования и предметов снабжения.

Также в этот день стало известно, что Канада направит Киеву дополнительную партию из более 20 тыс. снарядов для 155-миллиметровых гаубиц M777, которые прежде были поставлены на Украину. Пакет военной помощи оценивается в 98 млн канадских долларов ($76,3 млн).

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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