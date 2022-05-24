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Около 130 объектов коммунальной инфраструктуры модернизируют в Оренбуржье

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В Оренбургской области в 2022 году планируют модернизировать 128 объектов коммунальной инфраструктуры. На эти цели из бюджетов всех уровней предусмотрено 1,27 млрд рублей, сообщает региональный минстрой.

В план на текущий год включено строительство и реконструкция 14 котельных, капитальный ремонт котельной в селе Грачевка, а также капремонт 117 км водопропускных труб, 11,5 км теплотрасс и 1,7 км канализационных сетей, пишет ИА «Урал56.Ру».

Еще более 9,5 км водопроводных сетей и 330 м теплотрасс будут проложены и реконструированы.

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В различных населенных пунктах региона установят восемь водонапорных башен. В поселке имени Ленина под Оренбургом пробурят водозаборную скважину. Также в этом году разработают проектно-сметную документацию по объектам строительства участка теплотрассы в Гайском городском округе и водоснабжению села Илек, уточняет РИА «Оренбуржье».

Более 95% проектов на сегодняшний день законтрактованы. Работы на 58 объектах уже начались.

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